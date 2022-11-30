Bağcılar’da hafriyat kamyonu devrildi

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR’da seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara almazken, devrilen hafriyat kamyonu vinç ile yoldan kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Mahmutbey Caddesi’nde Sultangazi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 EFH 340 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası şans eseri sürücü yara almazken, kamyonda bulunan hafriyat yola döküldü. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta kontrol etti. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. Devrilen kamyon olay yerine gelen İBB’ye ait vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola dökülen hafriyat ise iş makinesiyle başka bir kamyona yüklendi. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu araç geçişine açtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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