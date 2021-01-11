Bağcılar’da fırın aracını böyle gasp ettiler

Haber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL (DHA)- BAĞCILAR’da pompalı tüfek doğrultarak fırıncı Remzi Köser’i etkisiz hale getiren 4 kişi, Köser’in ekmek dağıtımı yaptığı hafif ticari aracını gasp ederek kaçtı. Arka kapısı açık araçtan ekmekler yola saçıldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen perşembe sabah saatlerinde Göztepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Fırıncı Remzi Köser sabah saatlerinde ekmek dağıtımı için servise çıktı. Dağıtım yaptığı hafif ticari aracından inen Köser, girmek için fırına yöneldi. O sırada bir kişi hızla gelerek kapısı açık ve çalışır vaziyetteki araca bindi. Aracın çalınmakta olduğunu fark ederek koşan Köser’e kaldırımda bekleyen 3 kişiden 1’i tarafından pompalı tüfek doğrultuldu. Köser, silahı görünce korkarak uzaklaşırken şüpheliler gasp ettikleri araca binerek kaçtı. Arka kapısı açık kalan araçtaki ekmekler yola saçıldı.

“MÜDAHALE ETSEYDİM İNANIYORUM Kİ BANA SİLAH SIKACAKTI”

Yaşadığı o anları anlatan Remzi Köser, “Sabah saatlerinde ekmek dağıtmak için servise çıktım. Ekmek dağıtırken, aracım resmen gasp edildi. 4 kişi geldi ben o sırada arabadan inip poğaça almaya gittim, araba çalışıyordu. Ben arabanın arkasına geçtiğim sırada, bir şahıs araca bindi ve yukarı doğru aracı sürdü. Bütün ekmekler yere serildi. Biz de peşinden koştuk aracı durdurup hızlı bir şekilde silahlı, elinde pompalı tüfek olan biriyle birlikte üç kişi daha araca bindi. Kaçıp gittiler bende polisi aradım. Bu resmen bir gasp, ben orada müdahale etseydim inanıyorum ki, orada bana silah sıkacaktı. Elinde silah vardı gündüz vakti sabah 07.00 sıralarında adamlar İstanbul’un göbeğinde böyle bir şey yapıyorlar. Biran önce bu işin çözülmesini istiyorum” dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMARASINDA

Yaşanan gasp olayı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokağın başında 3 kişinin beklediği, 1 kişinin elinde silah olduğu görülüyor. 1 kişinin çalışır vaziyette olan hafif ticari araca bindiği ve hareket edince araçta bulunan ekmeklerin yere saçıldığı kameraya yansıyor. Sokağın başında bulunan 3 kişi de çalınan araca binerek, uzaklaşıyorlar. Aracı çalınan fırıncı ise sağa sola koşarak vatandaşlardan yardım istiyor.