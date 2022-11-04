Bağcılar’da ‘Engelsiz havuz’ hizmete girdi

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İSTANBUL, (DHA)- Bağcılar Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunu hizmete sundu. Uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2- 60 yaş grubundaki engellilere duyu bütünleme eğitiminden terapiye kadar tedavi hizmetinin verileceği havuzda, lisanslı yüzücüler yetiştirilerek Paralimpik yarışmalara hazırlanacak. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İnşallah burada da engelliler sarayımızda olduğu gibi paralimpik olimpiyatlarda yüzme derecesi yapacak arkadaşlarımızın da yetiştirilmesine vesile olsun istiyoruz” dedi.

‘2021 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’ kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi ortaklığıyla duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunun lansmanı yapıldı. Engelsiz havuza dönüştürülen Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki yüzme havuzunda düzenlenen lansman programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstüm Tüysüz ve engelli aileleri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından davetliler, havuz, teknolojik materyallerle birlikte yüzde 100 erişilebilir formata dönüştürülen havuzu gezdi.

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“ENGELSİZ HAVUZUMUZ TÜRKİYE’DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ KAZANIYOR”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar Belediyemiz 30’uncu yılını doldurmak üzere. Kuruluşundan bugüne sosyal, kültürel alanda çok önemli hizmetler etmiş bir belediye. Özellikle de ilklerin belediyesi ünvanını üzerinde taşıyan bir belediye olmasıyla da toplumumuzda, ülkemizin her tarafında, yurt dışına varana kadar ünlenmiş bir belediye olma özelliğini göstermekte. Bu açıdan bugün lansmanını gerçekleştirmiş olduğumuz engelsiz havuzumuz da Türkiye’de bir ilk olma özelliğini kazanıyor. Engelliler özelinde hidroterapinin içerisinde olduğu havuzlar daha önce yapıldı fakat BİZ Bağcılar Belediyesi olarak duyusal bütünleme anlamında ilk defa böyle bir projeyle bir havuzu üstlenmiş bulunmaktayız” dedi.

Havuzun içerisindeki materyallerden bahseden Özdemir, şunları ekledi:

“Görsel ve işitsel sistemi destekleyen ışık ve ses materyalleri, havuz içerisinde engelli bireylerimizin yükseklik noktasındaki ihtiyaçlarını görecek platformlar oluşturduk. Sudan korkan suyla ilgili kaygı duyan çocuklarımızın ya da engelli bireylerimizin bu sürece alışabilmesi adına hemen havuzumuzun kenarında bir terapi alanı oluşturduk. Su içerisinde bisikletli koşu bandı materyallerimiz bulunmakta. Tekerlekli sandalyedeki bireylerimizin havuza erişmesini sağlayabilmek adına bir engelli liftimiz havuzumuzun hemen kenarında bulunmakta. Bu yaptığımız çalışmalar Engelliler sarayımızda da yapmış olduğumuz çalışmalar. Bugün burada başlatmış olduğumuz çalışmamızla da biz, engelli bireylerin hayata katılımının daha ötesini hedefliyoruz. İnşallah burada da engelliler sarayımızda olduğu gibi paralimpik olimpiyatlarda yüzme derecesi yapacak arkadaşlarımızın da yetiştirilmesine vesile olsun istiyoruz.”

“ENGELLİLER HER YERE ALINMIYORDU”

18 yaşındaki Atilla Emre Damar ise havuz açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Annesi Burcu Damar’da, “Çok güzel, bence çok iyi oldu. Engelliler her yerde alınmıyordu, çoğu yere gidemiyorlar. Yüzme de engellilere çok iyi geldiği için böyle bir yeri açtığı için belediye başkanımıza teşekkür ederiz, çok sağ olsun, çok iyi düşünmüş. Engellilere yönelik böyle güzel şeylerin yapılması çok iyi. Daha da çok olmasını temenni ediyoruz. Her ilimizde her yerde açılsın” dedi.

“HAVUZ İÇİN ÇOK UZAK YOLLARA GİDİYORDUK”

13 yaşındaki Tuğra Tekşan’ın annesi Nezahat Tekşan ise “Mutluyuz. Oğlum otizimli, suyu çok seviyor. Su, otizm de zaten çok sakinleştirici bir faktör. Zaten eksiğimiz vardı, havuz için çok uzak yollara gidiyorduk ama şimdi biraz daha burnumuzun dibine gelmesi güzel oldu. Bu projelerin çoğalmasını istiyoruz, bunun daha yakınımıza gelmesini istiyoruz. Başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun” diye konuştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2 – 60 yaş grubundaki bütün engellilere; duyu bütünleme eğitimi, su içi terapi, egzersiz ve serbest yüzme eğitimi verilecek. Tedavi hizmetinin yanında yetenekli engelliler de lisanslı yüzücü olarak yetiştirilerek Paralimpik yarışmalara hazırlanacak. 30 dakika olarak belirlenen terapi sürecinde havuzun çocukların gözünde güvenli ve eğlenceli kılınması adına yüzen su topları, basket potası seti, futbol kale setleri ve buna benzer birçok materyal bulunuyor. Özellikle otizm ve zihinsel engel gruplarının doğru yöntem ile nörogelişimsel bozuklukların büyük bir ölçüde iyileşmesi sağlanacak. Özel olarak tasarlanan havuz içerisinde; engellilerin görsel ve işitsel sistemini destekleyen ışık ve ses materyalleri, kademeli olarak derinleşen havuz içi platform sistemi, sudan korkan çocuklar için terapi alanı, su içi bisiklet ve koşu bantı gibi fiziksel kapasiteyi arttıracak materyaller gibi farklı özellikler bulunuyor.”