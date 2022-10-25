Bağcılar’da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

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Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR’da, Elektronik Ehliyet Sınavına girişinde arama yapan polis ekipleri, bir sürücü adayının üzerinde kopya düzeneği buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Elektronik Ehliyet Sınavı için 100. Yıl Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir okul girişinde dün üst araması yapan polis ekipleri, sınava girecek olan Z.T.U.’nun sırtında düzenek ile bantlanmış halde telefon ve kulağında dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen kulaklık tespit etti. Şüpheli gözaltına alına alınarak ‘Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ten adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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