Bağcılar’da bir kişi sokak ortasında silahla öldürüldü

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR’da sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak ağır yaralanan Hüseyin Demir hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Göztepe Mahallesi Velioğlu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Hüseyin Demir(26)’e, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Demir, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine kendini atan Hüseyin Demir kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özle bir hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Demir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Göztepe Mahalle Muhtarı Mehmet Küpçük, “Hüseyin Demir adında bir kişi burada öldü. Muhtemelen alacak verecek meselesi yüzünden oldu. Burada tekel bayi önünde sıktılar 5 kurşun isabet etti. Kendini can havliyle tekel bayisine sığındı. Kurşun sıkan kişiler kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti” dedi.
Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bahadır…
İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptıktan sonra devrilen…
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, evinin çatısında onarım yaparken dengesini kaybederek düşen Barış Sarıoğlu (41), yaralandı. Olay,…
OKUL PROGRAMINDA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar’ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir…
Mustafa KIRLAK/KUMRU (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Kumru ilçesinde kardeşi Erdal ile yengesi Emine Batır'ı tabancayla vurarak…
ANKARA (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan…