Bağcılar’da ara sokaktan çıkan taksiye motosikletli böyle çarptı 

Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR’da motosiklet, ara sokaktan bir anda önüne çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 13.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan kazada; yolda ilerleyen motosiklet, ara sokaktan bir anda önüne çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle savrularak, yere düştü. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilidi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

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