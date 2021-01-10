Bağcılar TEM Bağlantı yolu’nda aynı yerde art arda 2 kaza 

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR TEM Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Aynı yerde başka bir araç da kaza yaparken, aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza 07.00 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. İddialara göre 34 ZT 3867 plakalı Kemal Pınar (34) yönetimindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce bariyerlere çarptı daha sonra şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan Kemal Pınar araç içerisinde sıkıştı. Kazadan bir süre sonra aynı yerde 34 GM 5797 plakalı Ayhan Toplu (45) yönetimindeki araçta bariyerlere vurarak kaza yaptı. İhbar verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Kemal Pınar’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından Pınar, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Hastaneye kaldırılan Pınar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluştu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

