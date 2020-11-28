Bağarası eski belediye binası yıkıldı, Foça’da yeni tartışma başladı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde, 20 yıl belediye binası olarak hizmet veren, Bağarası Belediyesi’nin Foça Belediyesi ile birleştirilmesinden sonra 7 yıl öğrenci yurdu olarak kullanılan bina 30 Ekim’de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı. Yetkililer yıkılan bina yerine bina yapılmayacağını yeşil alan olarak kullanılacağını belirtirken, Bağarası’nın ilk Belediye Başkanı Ercan Yüksektepe bölgede ranta yönelik düzenlemeler yapılacağına dair duyumlar aldığını söyleyerek yıkıma tepki gösterdi.

Foça ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki kırsal Bağarası Mahallesi’nde yol üzerinde bulunan 3 katlı eski belediye binası bugün yıkıldı. Yıkım için çevrede güvenlik önlemleri alınırken, bir iş makinesi gün boyu çalıştı. İçinde 40 öğrencinin barınabildiği yurt odaları, muhtarlıklar, bazı STK’ların büroları ve dükkanların yer aldığı bina akşam saatlerinde yıkıldı. Öte yandan, Foça Belediyesi yetkilileri İzmir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Foça Kaymakamlığı’nın mahallinde ilan edilmek üzere tebliğ ettiği yazılarında binanın ağır hasarlı olduğunun belirtildiğini ve bu nedenle yıkıldığını açıkladı.

‘NERON YAKIYORDU FATİH YIKIYOR DİYORLAR’

Bağarası’nın belediye statüsü kazandığı 1989 yılında ilk belediye başkanı olarak seçilen ve 1990 yılında binanın yapılmasını sağlayan Ercan Yüksektepe ise yıkıma şüpheli yaklaştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Bağarası 1933 yılında köy statüsü kazandı,1989 yılında da belediye oldu. İlk belediye başkanlığını ben kazandım. Binaya ihtiyacımız vardı. Belediyeyi yönetecek yerimiz yoktu. Dükkan sıkıntısı da çekiyordu Bağarası. 1990 yılında burayı imece usulü yaptık. Mimar Mühendisi Suat Yılmaz’dı. Herkesin imeceusülü katkıları ile yapıldı. Rahmetli Kemal Usta meclis üyemizdi ustalığını yaptı. Atilla Yıldırım elektrik şebekelerini döşedi. Emeği geçenler sağolsun, bu binayı hayata geçirdik. Bağarası’nın bir simgesiydi. Bağarası belediyesi 15-20 yıl buradan yönetildi. Bunun haricinde binada birtakım Sivil Toplum Örgütleri, çiftçi kuruluşları vardı. Örneğin Ziraat Odası, Süt Üreticileri Birliği, Foça Kalkınma Kooperatifi ve GEMA Vakfı burada hizmet veriyordu. Bir seneye yakın bir zamandır, biz binaya rapor aldık. Burası depreme dayanıklı değil, dedikoduları başladı. Bu deprem de üzerine tuz biber geldi ve hemen yıktılar. Raporu görelim dedik göstermediler. Ama bundan eminim ki bundan çok daha çürük bina var Foça’da. Bilhassa Foça Belediye Binası yıkılmak üzere. Altına destek konularak yaşıyorlar orada. Onları ellemiyorlar, ne hikmetse burasını ellediler. Bazı dedikodular var, bazı rantlar geliştirilmiş. İmar tadilatları yapacaklarmış. Yeşil alanı yıkılan binanın yerine kaydıracaklarını söylüyorlar. Zaman içinde yaşayıp göreceğiz. Neron yakıyordu Fatih yıkıyor diyorlar. Bizim partimizin insanı, desteklediğimiz adamın böyle yapmaması lazımdı”

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