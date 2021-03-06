Bagajdaki bavul içinde 39 kilo eroini ‘Dük’ buldu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, polis ekiplerince narkotik köpeği ‘Dük’ ile araçta yapılan aramada, bagajdaki bavul içinde 39 kilo 351 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aşkale yolundaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği ‘Dük’ün de kullanıldığı aramada, bagajdaki bavul içinde, 77 parça halinde 39 kilo 351 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan N.M. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, araçta ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle ‘Şehitler ölmez’ yazdı.

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