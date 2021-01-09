Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

Pandemi döneminde uzun süre hareketsiz kalma ve düzensiz beslenme gibi nedenlerle anal bölge hastalıkları ile her zaman olduğundan daha fazla karşılaşıldığını belirten Prof. Dr. İlker Sücüllü, “Bunların arasında da en sık görülen hemoroidal hastalığın en sık oluşma nedeni ise kronik kabızlık, ishal, tuvalette uzun süre vakit geçirmek ve ağır sporlardır” dedi.