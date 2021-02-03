Bagaja saklanan uyuşturucuyu ‘Jibby’ buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin bagajında gizli bölüme saklanan uyuşturucu, özel eğitimli narkotik köpeği ‘Jibby’ tarafından bulundu. Gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Denizli’de satmak üzere uyuşturucu getirileceğini bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün Ankara-Denizli karayolunda önlem alındı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durduran polis ekipleri, narkotik köpeği ‘Jibby’ ile arama yaptı. Aramada, ‘Jibby’nin tepki verdiği otomobilin kilit kısmında yoğunlaşıldı. Polis kilidi söktüğünde bu bölüme gizlenmiş, 100 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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