Bağ-Kur’lular EYT’den beklediğini bulamadı

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Cafer Külahlıoğlu



Ankara Hamburger Pizza ve Piknik İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kesinbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kapsamı dahilinde, Bağ-Kur’lu esnaf ve sanatkarın, SSK ile eş değer tutulması gerektiğini belirterek, “Esnaf ve sanatkar da EYT’den eşit şekilde yararlanmak istiyor.

Esnafın, EYT düzenlemesi ile ilgili eşitsizlik sorununun çözüm beklentisi karşılık bulmadı. EYT çalışmaları esnasında esnaf ve sanatkarlar olarak taleplerimiz değerlendirilmeye alınmadı. Esnafın Bağ-Kur için 9 bin olan prim gün şartı, SSK’daki şartlarla aynı olmalı, eşitsizliğin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı.” dedi.

‘EŞİTSİZLİK GİDERİLMELİ’

Oda Başkanı Kesinbaşoğlu, “Esnaf işyeri açtığında Bağ-Kur’a kaydolarak sigortalı sayılıyor. Bu durumda 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabiliyor. Esnaf ve sanatkarlar da SSK’lı işçiler gibi pirim sayısının 7 bin 200 gün olmasını istiyor.” diyerek, sözlerine şunları ekledi: “Yapılacak düzenleme ile esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikte yaşadığı eşitsizlik giderilerek, emekli olabilmelerinde ortaya çıkan mağduriyetleri ortadan kaldırılmalıdır. Toplumda en çok çalışan kesim olan esnaf ve sanatkarlarımız, sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar kendi öz sermayesi ile kurduğu işinin başında çalışıyor, risk alıyor, katma değer üretiyor, yanında çalıştırdığı işçilerle birlikte istihdama katkı sağlıyor. Ancak esnafın yanında çalışan personeli 7 bin 200 prim gününden emekli olurken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. En fazla primi ödeyen esnafımız olurken, en düşük emekli maaşını da yine onlar almaktadır. Esnafımızın aldığı emeklilik maaşında da iyileştirme olarak bir düzenlemeye gidilmelidir.

ESNAF BORÇLANMA HAKKI İSTİYOR

‘Norm birliği’ ile Sosyal Güvenliğin tamamı aynı şemsiye altında toplanmasına rağmen esnafımızın prim gün sayısı düşürülmedi. Esnaf ve sanatkarımız 1800 gün daha fazla prim ödemek zorunda kalıyor. 2000 yılı öncesinde işyeri açan birçok esnaf için vergi dairesine ya da esnaf odasına kayıt olup, Bağ-Kur’a kayıt zorunluluğu yoktu, isteğe bağlı oluyordu. Geçmişteki vergi ve Oda kayıtları olmasına rağmen esnaf ve sanatkarlarımızın emeklilikte borçlanma mağduriyetleri devam etmektedir. Yeni EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetleri hakkaniyetli bir şekilde mutlaka çözümlenmelidir. Esnafın mağduriyeti, ilgili Komisyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme alınmadan ve yasalaştırılmadan önce, sektör temsilcilerimizin taleplerinin ele alınarak değerlendirilmesini beklemekteyiz.

Her zaman devletinin yanında olmuş esnafımızın istihdama ve ekonomiye katkıları göz önünde bulundurularak, sosyal devlet ilkesi gereği ‘norm birliği eşitliği’nden istifade etmesi sağlanmalıdır. Esnafımızın bugüne kadar kaybettiği haklarının EYT düzenlemesi kapsamındaki çalışmaların içine alınarak hakkaniyetle ve eşitlik ilkesiyle bağdaşır şekilde çözülmesini talep ediyoruz. Mevcut durumda esnafımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Dolayısı ile mağduriyetin giderilmesi ümidi içinde, tüm yetkililere kamuoyu önünde sesleniyor, sorunun çözüme kavuşturulması talebimizi iletmek istiyoruz.”

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