Bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, yakalandı

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da 7 bağ evinden, eşya çalıp, hurdacıya sattıkları iddia edilen Muammer O. (22) ve Yaşar Ö. (19) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde son günlerde 7 bağ evinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Parmak izi ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlık suçundan kaydı bulunan Muammer O. ve Yaşar Ö. olduğunu belirledi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları ev eşyalarını hurdacıya sattıkları tespit edildi.

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