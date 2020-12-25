Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta bağ evinde kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Sorgun ilçesinde, jandarma ekipleri kumar oynanan ve uyuşturucu kullanımı yapılan adresleri takibe aldı. Takipte dron da kullanan jandarma, bir bağ evinde kumar oynandığını tespit etti. Bağ evine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda, 32 deste iskambil kağıdı ile 3 bin 430 lira para ele geçirildi. 6 kişiye kumar oynamak ve kumar oynamaya yer temini suçundan 7 bin 350 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 18 bin 900 lira olmak üzere toplam 26 bin 250 lira ceza uygulandı.

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