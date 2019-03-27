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27 Mart 2019
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2020 Tokyo Olimpiyatları için kota puan mücadelesi veren Badminton Milli Takımı'nın sıradaki durağı Polonya.
2020 Tokyo Olimpiyatları için kota puan mücadelesi veren Badminton Milli Takımı'nın sıradaki durağı Polonya.
Spor Gündemi ve Haberleri

Badmintoncular Polonya’da madalya arayacak

Editör Editör

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2020 Tokyo Olimpiyatları için kota puan mücadelesi veren Badminton Milli Takımı’nın sıradaki durağı Polonya.

Milliler 28-31 Mart tarihleri arasında Polonya’nın Czestochowa şehrinde gerçekleşecek olan Yonex Polish Açık 2019 Badminton Turnuvasında madalya mücadelesi verecek.

462 sporcunun katılacağı turnuvada Türkiye’yi Emre Lale, Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin temsil edecek.

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“Badminton Milli Takımımız ile zor bir süreç içerisine girdik” diyen Erçetin, ”Polonya’da gerçekleşecek olan turnuvada zorlu bir karşılaşma sporcuları bekliyor. Hedefimiz iyi bir sonuç ile ülkemize dönmek. İnşallah bu süreci sporcularımız iyi değerlendirecektir” dedi. 

Öte yandan Badminton Milli Takımı, Polonya turnuvasının ardından 03-07 Nisan tarihleri arasında Finlandiya’nın Vantaa şehrinde yapılacak olan Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası’nda kota puan aramaya devam edecek.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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