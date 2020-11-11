Badana bahanesiyle anahtarı alıp evlerine yerleşen kiracılarını çıkaramıyorlar

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA’da yaşayan Akbulut ailesi, aile apartmanlarındaki kiralık daireye kontrat yapmadan, badana-boya yaptırma bahanesiyle aldıkları anahtarla girip yerleşen kiracılarıyla karakolluk oldu. Nazmi Akbulut, kiracıların evden çıkmalarını isteyen ağabeyi Necdet Akbulut’a bıçak çektiğini anlatarak, “Kira ödemiyorlar. Evimizi gasbettiler, konu komşuya rezil olduk” dedi.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’ndeki aile apartmanlarının giriş katındaki daireyi kiraya vermek isteyen Akbulut ailesi, cama ‘kiralık’ ilanı astı. İddiaya göre, ilanı gören bir kadın, Akbulut ailesinin kapısını çalıp, Nazmi Akbulut’un eşi Selime Akbulut’a (50) gelini için daireyi kiralamak istediğini söyledi. Selime Akbulut’un “Daire çok küçük, gençlere olmaz” yanıtına rağmen aynı günün akşamında oğlu B.K. ile gelini olduğunu iddia ettiği kadını, daireyi görmeleri için gönderdi. Selime Akbulut’la birlikte daireye giren B.K. ve yanındaki kadın, evi kiralamak istediklerini söyledi. Kira kontratı imzalamadan Selime Akbulut’tan boya-badana yaptırma bahanesiyle anahtarı alan B.K., yine iddiaya göre, ailenin evde olmadığı gün taşındı. Nazmi Akbulut hemen kira kontratı yapmak istedi. Ancak kontratı imzalamayan B.K., aradan geçen süreye rağmen kira da ödemedi.

Nazmi Akbulut’un ağabeyi Necdet Akbulut da B.K.’nin kapısını çalarak, kirayı istedi. B.K. ise Necdet Akbulut’a bıçak çekti. Akbulut ailesi, polisi arayarak şikayetçi oldu. Karakola götürülen B.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

‘NE KİRA ÖDÜYORLAR NE FATURA’

Nazmi Akbulut, evlerinin gasbedildiğini söyleyerek, “8 aydır boş olan dairemiz vardı. Bir kadın gelip, eşim ve yengeme daireyi oğlu ve gelini için tutmak istediğini söylemiş. Eşim ve yengem de evi göstermiş. Sonra karı koca olduklarını söyleyen bir kızla erkek gelmiş. Gayet düzgün insanlar olarak daireye bakmışlar, iki çocukları olduğunu söylemişler. Eşimden badana yapacağız diyerek, anahtarı almışlar. ‘Badana yapılırken, kontratı imzalarız’ demişler. Fakat kontrat imzalamadan evde olmadığımız bir gün taşınmışlar. Bize evde dört kişi kalacak denilmişti, şimdi evde kalıyor 10 kişi, gürültüleri bitmiyor. Gecenin üçünde dördünde eve giren çıkanlar var. Komşular rahatsız, polis çağırıyoruz olmuyor. Ağabeyime bıçak çektiler. Karakola gittik. Elektrikleri kaçak, suya para vermiyorlar. ‘Evden çıkın’ diyoruz, bıçak çekiyor. Kimi aradıysak karşılık alamıyoruz. 300 lira kaparo vermişlerdi, kira ödemediler. Elektrik aboneliklerini iptal ettim, kaçak kullanmaya başladılar. Karakolluk olduktan sonra kapıları, çarpmaya başladılar. Herkes bu durumdan çok rahatsız, tacizleri arttı. Evimizi gasbettiler, kimsenin yüzüne bakamıyoruz” dedi.

‘DOLANDIRILDIK DİYE BUNA KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLİZ’

Evin anahtarlarını B.K.’ye veren Selime Akbulut da ‘dolandırıldık’ diyerek, “‘Haftasonu da çalışıyoruz, buraya boyacı gönderelim baksınlar, bize anahtarı verir misiniz?’ dediler. Biz de verdik anahtarı. Sonra bir baktık ki taşınmışlar. Dört kişi demişlerdi ancak 9-10 kişiler. Misafirlerimize karışamazsınız diyorlar. Ne kira ödüyorlar ne fatura.Psikolojimiz bozuldu, uykularımız kaçtı. Daha önce kaç kiracımız oldu, böylelerini görmedik. Dolandırıldık kabul ediyorum ama dolandırıldık diye bunlara katlanmak zorunda değiliz. Komşularımızın yüzüne bakamıyoruz bunlar yüzünden, gece çivi çakıyorlar duvarlara, gündüz sesleri çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

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