Bacağı tele takılan köpeği kurtardı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi. İstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur...