Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı

Murat HAZER/SERDİVAN (Sakarya),(DHA) – SAKARYA’da yaşayan Ahsen Akdemir (29), özel klinikte karşılaştığı, bir bacağı kesilen kediyi sahiplendi. Akdemir, kediyle geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşırken, görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Serdivan’da yaşayan Ahsen Akdemir, babası İsmet Akdemir ile gittiği özel bir klinikte bacağı kesilen kediyi gördü. Klinikte kedinin trafik kazası geçirdiğini, bacağının kesildiğini öğrenen Ahsen Akdemir, duyduklarından etkilenerek, kediyi sahiplendi. Kediyi evine getiren ve bakımlarını yapan Akdemir’in, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolar beğenildi. ‘Ekim’ ismini verdiği kedisiyle çekilen videolarının yanı sıra daha önceden de farklı hastalıkları bulunan sokak hayvanlarıyla da çekilen videolarını sosyal medyada paylaşan Ahsen Akdemir’in görüntüleri, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

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