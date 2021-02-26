Baca yangınında iki ev zarar gördü

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da iki katlı bir binada, bacadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 2 dairede hasar oluştu.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Burmalı Mahallesi’nde iki katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Eşiyle hemen evden çıkan Arif Aysun’un (58) ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin bulunduğu sokağın dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte bir süre zorluk yaşadı. Ancak daha küçük olan itfaiye aracının alana yaklaşması ve çekilen hortumlarla söndürme çalışması başladı ve kısa sürede yangın söndürüldü.

Yangına müdahale edemediğini ifade eden Arif Aysun, “Arka tarafta soba yanıyordu. Bacalar birbirine ekliymiş. Ekli olunca bacadan ateş çıkıyor. Ben ateşi görünce müdahale edemedim. Tamamen yanıyordu. Epey zarar var. Yatak, yorgan, günlük eşyalar yandı” dedi. Yangında, 2 dairede de hasar oluştu.

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