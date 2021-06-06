Baca temizliği yangına neden oldu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa),(DHA) – MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, benzin dökülerek yapılan baca temizliği nedeniyle üst kattaki evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Yangın, gece yarısı Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartmanda çıktı. İddiaya göre Sabri A., evinin bacasını temizlemek için bacaya önce kağıt yerleştirdi ardından bir miktar benzin döktü. Kağıtları tutuşturmasıyla birlikte, Sabri A.’nın yaşadığı dairenin üst katındaki baca girişinden dışarı çıkan alevler evi tutuşturdu. Evdeki kişilerin üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıkışını anlatan Sabri A., “Evin bacasını temizlemek için kağıtlar yerleştirdim, sonra üzerine çabuk yanması için bir miktar gaz döktüm. Kağıtları tutuştururken, alevler parladı. Üst katın yandığını görmedim. Komşular seslenince fark ettim. Böyle olacağını bilseydim gaz dökmezdim” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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