12.3 C
Ankara
27 Nisan 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Babylon, 20’nci yılını “Babylon Soundgarden” festivali ile kutluyor
Yerli ve yabancı binlerce sanatçıyı 1999 yılından bu yana müzikseverlerle buluşturan Babylon, 20’nci yılını “Kendine Has Babylon Soundgarden” festivali ile kutlayacak.
Yerli ve yabancı binlerce sanatçıyı 1999 yılından bu yana müzikseverlerle buluşturan Babylon, 20’nci yılını “Kendine Has Babylon Soundgarden” festivali ile kutlayacak.
Öne Çıkan

Babylon, 20’nci yılını “Babylon Soundgarden” festivali ile kutluyor

Editör Editör

-

7
0

Yerli ve yabancı binlerce sanatçıyı 1999 yılından bu yana müzikseverlerle buluşturan Babylon, 20’nci yılını “Kendine Has Babylon Soundgarden” festivali ile kutlayacak.

Yapı Kredi bomontiada’da Babylon’un 20. yılına özel ücretsiz düzenlenen festivalde, GUTS & Les Akaras de Scoville, Dubioza Kolektiv, Kaan Düzarat feat. İlhan Erşahin, Boogie Belgique, Ege Çubukçu, Hey! Douglas, Ah! Kosmos, Elektro Hafız, Doubledecker, DearHead, BREK, Netam, MARCH, Zeynep Erbay, Gunesta, Uninvited Jazz Band, Radyo Babylon DJ’leri, DJ Style-ist, Serdar Orcan ve Mr.Murdoc sahne alacak. Sanatçılar, Yapı Kredi bomontiada’da Kendine Has, Babylon ve Jungle adlı 3 farklı sahnede müzikseverlerle buluşacak.

Festival katılımcıları tüm gün boyunca yaratıcı sohbet ve aktivitelerin yanı sıra atölyelere dâhil olabilecek. Yiyecek ve içecek alanları da katılımcılar için festival süresince açık olacak.

Ayrıca Mobilet üzerinden kod alıp festivale gelen katılımcılar arasından yapılacak çekiliş ile 20 kişi, 2019-2020 sezonundaki Babylon etkinliklerinin tamamına giriş hakkı sağlayan “golden ticket”ı kazanacak.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerik‘Kadınlar, gün parasıyla estetik yaptırıyor’
Sonraki İçerikObradovic’ten Asist Analiz’e takım vurgusu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.

Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor

Editör -
GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.
IoT sayesinde tek bir uçuştan elde edilen 30 milyon veri noktası, yılda 10 milyar veri, derin öğrenmenin getirebileceği sadece yüzde 2’lik tasarrufla 20 milyon dolar tasarruf anlamına geliyor.

Nesnelerin interneti, derin öğrenmeye veri sağlayacak

Citrix, 31 Mart 2019’da sona eren 2019 mali yılı birinci çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı.

Citrix, 2019’un ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Türkiye’de 2018’de dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler ve solunum sistemi hastalıkları ölümle sonuçlanan ilk üç hastalık olmaya devam etti.

TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.

Siyasetçi Sevgi İnsanı Olmalıdır

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Ak Parti, CHP ve MHP liderlerine seslenen Sümer, "Lütfen, yüzlerimiz gülsün, gözlerimiz birbirimize parlayarak baksın.
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.

Korkmayın Gelin Bize Destek Olun

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Özel Haber Mehmet Akgün -
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71