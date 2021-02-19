Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu/ Ek fotoğraflar

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da…
Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole…
ERZURUM, (DHA)- ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Horasan, Pasinler ve Narman ilçelerinde…
Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti…
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük ikinci ili…
Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHA AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.…