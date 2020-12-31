Babasının ölümünü bahane eden alkollü sürücü cezadan kaçamadı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimde 1.99 promil alkollü yakalanan sürücü, babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiği için içki içtiğini söyledi, ancak cezadan kurtulamadı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra yolu üzerinde denetimde bulundu. Bölgeden geçen tüm araçları durdurarak vatandaşların sokağa çıkma izinlerini kontrol eden ekipler, Kandıra’dan İzmit’e giden E.Ö. yönetimindeki aracı durdurdu. E.Ö., 1.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin, “Neden sokağa çıktınız?” sorusuna, “Babam rahmetli oldu kovidden. Dertlendim, ondan içtim” şeklinde cevap veren E.Ö.’ye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150 TL ve ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için da 1539 TL ceza yazıldı. Ayrıca E.Ö.’nün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

İHLALLER DEVAM ETTİ

Kontrol noktasında durdurulan başka bir araç sürücüsü ise sokağa çıkma izninin olduğunu ancak çalışmak için değil köpeğini gezdirmek için çıktığını söyledi. Aracının bagajındaki köpeği de ekiplere gösteren sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Başka bir sürücü ise acenta sahibi olduğunu ve yanındaki kişi ile birlikte çalıştığını söyleyerek jandarma ekiplerine vergi levhasını gösterdi. Sürücü ve yanındaki kişinin geçerli bir izin belgesinin olmadığının anlaşılmasının ardından 2 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer TL ceza uygulandı.

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