Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofren: Babamın öldüğünü sonradan öğrendim

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde ilaçlarını almayan, evde bıçakla babası İsmail Kuran’ı öldürüp, annesi Emine Kuran’ı yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran (46), mahkemede “Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Babamın öldüğünü Adana’da tedavi görürken telefonda gösterdiler, öyle öğrendim” dedi. Anne Emine Kuran ise “Bu benim evladım ama şikayetçiyim. Bu orada kalsın, orada bakarım ona ama evde bakamam. Önce Allah’a, sonra devlete emanet ediyorum” dedi.

Manavgat’ın Örnek Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Erdal Kuran, geçen yıl 17 Mart günü saat 09.00 sıralarında babası İsmail Kuran’ı bıçaklayarak öldürdü. Annesi Emine Kuran’ı da yaralayan Erdal Kuran, elindeki bıçakla sokağa çıktı. Üzerinde kanlı tişört ve eşofman bulunan Kuran, “Babamı öldürdüm, annemi yaraladım” diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine Kuran hastaneye kaldırılırken, elindeki bıçakla uzun süre polislere direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Kuran, hastaneye götürüldü. İsmail Kuran, tedavisinden sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İsmail Kuran, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir süre Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yatarak tedavi gördü.

ŞİZOFREN RAPORU VERİLDİ

Erdal Kuran hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından babası İsmail Kuran’a karşı ‘Üstsoydan birine karşı kasten öldürme’, annesi Emine Kuran’a karşı ‘üstsoydan birini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Erdal Kuran hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden ‘şizofren’ hastası olduğu yönünde rapor verildiği belirtildi.

‘BEN ÇALIŞMIYORUM, ANNEM BABAM BAKIYOR’

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Erdal Kuran’ın yargılamasına Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, annesi ve kardeşleri ile sanık avukatı salonda hazır bulundu. Kimlik tespiti sırasında sanık Erdal Kuran, Gelirin ne kadar” sorusuna, “Benim hiçbir gelirim yok, ben çalışmıyorum. Bana annem babam bakıyor” karşılığını verdi.

‘BABAMI YAŞIYOR SANIYORDUM’

Sanık Erdal Kuran ifadesinde, olayı hiç hatırlamadığını savunarak, “Ben şizofren hastasıyım. Babamın öldüğünü Adana’da tedavi sırasında bana telefondan gösterdikleri zaman öğrendim. O zaman kadar yaşıyor sanıyordum” diye konuştu. Mahkeme başkanının olayın nasıl olduğunu sorması üzerine Erdal Kuran, “Ben 3’üncü katta kalıyordum. Babam geldi, ona ‘Bana sen bakıyorsun, beni evlendir’ deyince bana ‘Sen delisin’ dedi. Orada film koptu, bana sopayla saldırdı. Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme başkanının “Annene neden saldırdın” sorusu üzerine Erdal Kuran, “Anneme saldırdığımı hatırlamıyorum, ne diyebilirim ki? Ben 1987’den beri ilaç kullanıyorum. Birçok kez intihar girişiminde bulundum” dedi.

‘BABASINI ÖLDÜRDÜ, BANA SALDIRDI HER YERİMİ KESTİ’

Emine Kuran ise gözyaşlarıyla verdiği ifadesinde, oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek, “O gün eşim, oğlum ve ben, üçümüz evdeydik. Sesler geldi, ben gördüğümde babasının boğazını sıkıyordu. Onu yatırdı, öldürdü. Bu sırada ben bir merdivene gidip bağırıyordum, bir yanlarına gidiyordum. Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti. Bu benim evladım. Benim belimde platin var. O orada kalsın, orada olursa bakarım. Ama eve gelirse bakamam. Oğlumu önce Allah’a, sonra devlete emanet ediyorum” dedi.

‘BABAM ÖLMÜŞTÜ, ANNEM YARALIYDI, MERDİVENDEYDİ’

Erdal Kuran’ın ablası Emel Kuran da kardeşinden şikayetçi olduğunu belirterek, “Ben gittiğimde babam ölmüştü. Annem yaralıydı, merdivendeydi. Ben kardeşimi önce Allah’a sonra size emanet ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erdal Kuran hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Dairesi’nin kararının beklenmesine, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

‘BENİM HER YANIM SAKAT, ONA NASIL BAKACAĞIM’

Duruşmanın ardından çocuklarının kolunda güçlükle adliye binasından çıkan Emine Kuran, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kendilerine sürekli eziyet ettiğini, serbest kaldığında ona tek başına bakma imkanı olmadığını anlattı. Oğlunun hastanede kalması gerektiğini, kendisinin ona bakacak gücü olmadığını söyleyen Kuran, “Her yanım sakat benim, nasıl bakacağım. Evveli Allah’a emanet ediyorum. Sonra da devletimize. Biz her şeyiyle ilgileneceğiz. Ama onu alamayız” dedi. Emine Kuran, oğlunun daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

SAĞLIK EKİPLERİ YANGIN MERDİVENİNDEN İLAÇ VERMİŞ

Diğer yandan, Erdal Kuran’ın olaydan 3 gün önce 14 Mart günü yine ilaçlarını almaması üzerine ailesinin yardım istemesiyle eve gelen sağlık ekipleri tarafından yangın merdiveninden ilaç verildiği belirtildi. O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI