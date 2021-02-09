Babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde babası Mehmet Şensoy’u 6 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Egemen Şensoy (26), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 22 Ekim’de ilçenin Güney Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Mehmet Şensoy ile oğlu Egemen Şensoy arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Egemen Şensoy babasına bıçakla saldırdı. Mehmet Şensoy, vücuduna isabet eden 6 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Egemen Şensoy ise tutuklandı. Egemen Şensoy hakkında, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Egemen Şensoy, avukatı ve yakınları katıldı. Önceki duruşmada mahkemeye mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanığın babasını daha düzenli hayat kurması konusunda konuşması sırasında çıkan tartışmada bıçakladığını anlatarak haksız tahrik indirimi maddesinin uygulanmasına yer olmadığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Egemen Şensoy’u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak indirim hükümlerini uygulamadı.

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