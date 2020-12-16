Babası koronavirüsten öldü, ‘Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor’ dedi

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, koronavirüsten babası Mehmet Yavuz’u (78) kaybeden Dursun Yavuz, “Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor bu hastalığı ama önemsenmesi gerekiyor. İnsanlara anlatınca ‘Tamam, doğru söylüyorsun’ diyor ama 10 dakika sonra aynı. Sen uyarsan, o yasaklar önemli” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi kasım ayında Zonguldak’ta da vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. Kentte son alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında düşüş gözlendi. HES kodu uygulamasında bulunan haritada kırmızı alanların yoğunluğu devam ederken, geçen aya göre azalma da oldu. Kırmızı alanların bazı bölgeleri, geçen aya göre yeşile döndü. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü de zaman zaman yaptıkları açıklamalarla tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kısıtlama dışında kalan saatlerde de halkın yoğun olduğu bölgelerde sık sık denetimlerde bulunuluyor. Alınan bilgiye göre, son günlerdeki kısıtlama ve denetimlerle birlikte kentteki günlük vaka sayıları azaldı.

‘ACIYI YAŞAMAYINCA KİMSE ÖNEMSEMİYOR BU HASTALIĞI’

Babası Mehmet Yavuz’u ekim ayında koronavirüs nedeniyle kaybeden Dursun Yavuz, hastalığın daha da ciddiye alınması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Tedbirsiz davrananlara babasını koronavirüsten kaybettiğini anlattığını ancak bir süre sonra aynı kişilerin tekrar tedbirsiz davranmaya devam ettiğini belirten Yavuz, “Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor bu hastalığı ama önemsenmesi gerekiyor. İnsanlara anlatınca ‘Tamam, doğru söylüyorsun’ diyor ama 10 dakika sonra aynı. Ne maske var ne başka bir şey. Hiçbir kurala uyduğu yok. Kendimizin bilinçlenmesi lazım önce. Devletimizin yasaklarına uymazsan önemli değil. Sen uyarsan o yasaklar önemli. Bana bir şey olmaz, diyor. Belki sana olmuyor ama ailende büyük varsa ona oluyor. Belki biz de ilk zamanlarda öyle düşünüyorduk ama babamı kaybedince öyle düşünmüyorum artık. Bana olmuyor ama ailemden büyüğüne oluyor” dedi.

‘YEDEK MASKE BİLE TAŞIYORUM’

Aziz Çifçi ise biraz daha bilinçli davranılması gerektiğini söyledi. Bu hastalığın tedbirlerle önüne geçilebileceğini belirten Çiftçi, “Tedbirler daha sıkı olsa da iyi ama önce halkın bilinçli olması lazım. Biraz daha bilinçli olsak bu hastalığı yeneriz. Yılbaşı sonrası daha da göreceğiz. Virüsü dünyadan, ülkemizden inşallah göndereceğiz. Temizlik, maske önemli. Ben yedek maske bile taşıyorum. Islanırsa, yırtılırsa hemen değişiyorum” diye konuştu.

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