Turgut Altınok AK Parti’den Keçiören belediye başkan adayı olunca kızı Ayça Altınok İYİ Parti’den istifa etti.

1994-2009 seneleri arasında üç dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstüne alan Altınok, 30 Mart 2014’te BBP’den Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ve yüzde 30 oy almıştı. Daha sonra kaset kumpasıyla siyasetten ayrılmak zorunda kalan Altınok, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tanıtımıyla AK Parti’nin Ankara Keçiören belediye başkan adayı olarak siyasete geri döndü.

Altınok’un kızı Ayça Altınok da siyasete İYİ Parti ile atılmıştı. Akşener, 19 Haziran 2018’deki Düzce mitinginde Altınok’u “Efsane belediye başkanının kızı” sözleriyle tanıtmış ve İYİ Parti rozetini takmıştı. ancak atasının AK Parti’den adaylığının kesinleşmesinin sonrasında Ayça Altınok’un İYİ Parti’den ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden çekilme etmiş olduğu ortaya çıktı. Akşener ile atasının uzun senelerne dayanan bir dostluğu olduğunu söyleyen Altınok, çekilme sürecini şu şekilde anlattı:

HER ZAMAN MERAL ABLAM

“Babamın adaylığının kesinleşmesinin sonrasında sürece hasar vermemek, ikilik ve ayrılık görüntüsü vermemek yerine bu kararı aldım. kasımım sonunda ise çekilme dilekçemi verdim. Meral Hanım ile karşı karşıya görüştük, sarıldık. Meral Hanım’ı çok seviyorum. Her zaman Meral ablam olacak. yalnızca partiden ayrıldım. Kendisi ise bana ‘Kızım senlik bir şey yok. Kararına saygı duyuyorum. Kapım sana daima açık’ dedi ve vedalaştık.”