Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı (2)

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KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, kaybolduğu ihbar edildikten 1 gün sonra 50 metrelik uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz, 2004 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşinin yanında toprağa verildi.

Adli tıp incelemelerinin ardından aileye teslim edilen Emeksiz’in cansız bedeni Alanya’ya getirildi. Alanya Belediye Mezarlığı’na getirilen Emeksiz’in ikindi namazına mütaakip kılınan cenaze namazına, ailesi ve akrabalarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Elif Emeksiz, cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta bulunan, 18 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden o dönem 9 yaşında olan ailenin diğer kızı Ebru’nun yanına defnedildi. (DHA)

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

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