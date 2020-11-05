‘Babam annemi vurdu’ diye yardım istedi, ifadesinde ‘kaza’ dedi

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da bakkal işleten Halime D. (36), iş yerinde karnından tabancayla vuruldu. Halime D.’nin kızı İ.D.’nin (17) 112 Acil Servis’i arayıp, ”Babam annemi vurdu. Annem yaralı, ambulans gönderin” diye yaptığı ihbarın ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat D. (44) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Adile Sultan Sokak’ta meydana geldi. Halime D. işlettiği bakkal dükkanında tabancayla tek mermiyle karnından yaralandı. Annesinin kanlar içinde yere yığıldığını gören İ.D., ambulans istemek için 112 Acil Servisi’ni aradı. İ.D., ”Babam annemi vurdu. Annem yaralı, ambulans gönderin” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Halime D., Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALI KADIN İFADESİNDE ‘KAZA’ DEDİ

Tedaviye alınan Halime D., ilk ifadesinde eve götürmesi için kızına vereceği ruhsatlı tabancasının, kazara elinin duvara çarpması sonucu ateş aldığı ve karnından yaralandığını söyledi.

Polis, şüphe üzerine eşi Vedat D.’yi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise 3 boş kovan bulundu.

İ.D.’in ilk ifadesinde annesinin, yanlışlıkla kendisini vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Suçlamayı kabul etmeyen Vedat D. de ifadesinde eşinin, tabancıyı kızına vermek isterken ateş aldığını iddia etti.

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