Babaeski’de dereler taştı, evlerde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı /Ek fotoğraf

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Polisin yaptığı operasyonda, DGH içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ve...