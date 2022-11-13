Babacan: ‘Kararsız seçmen bizi ciddiye alın’ diyor

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kararsız seçmen bizi ciddiye alın. Hakiki çözümleri sıralayın diyor” dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ulus Caddesi’nde düzenlediği mitinge katıldı. Mitingde vatandaşlara seslenen Babacan, yapılan anketlerde kararsız seçmenin tüm partilere dağıtılmasını eleştirdi. Babacan, kararsız seçmenin omurgalı duruş gösterdiğini ifade edip, “Oy verdiği partiden memnun olmayanlar, oy verdiği halde umduğunu bulamayanlar var. Kararsızlık nedir, çok iyi bilirim. Kararsızlık demek, eleştiri demek. Kararsızlık demek, omurgalı duruş demek. Anket şirketleri ne yapıyor? Kararsızları mevcut partilere dağıtıveriyor. Biz de diyoruz ki; bir dakika durun hele. Bakın kararsızlar ne diyor? Dinleyin. Kararsızlar; ‘Ben oy vermek için kötünün iyisine, ehvenişere tamah etmem kardeşim’ diyor. Bize gerçek, hakiki çözümlerinizi sıralayın diyor. Bizi geçiştirmeyin, ciddiye alın diyor. Arkadaşlar, kararsız seçmenin gözü DEVA Partisi’nin üzerinde. Nereden biliyorum? Çünkü ben vatandaşın gözünün içine bakıyorum” dedi. (DHA)

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