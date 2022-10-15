Babacan: Bugün acıyı paylaşma günü

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Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili “Türkiye’de maalesef madencilik kazaları sık oluyor. Bugün acıyı paylaşma günü” dedi.

DEVA Partisi tarafından bugün yapılacağı duyurulan Erzurum mitingi, Amasra’daki maden faciası nedeniyle iptal edildi. Erzurum’da bulunan Ali Babacan ise Yakutiye ilçesi Pelit Meydanı’ndaki parti teşkilatını ziyaret etti. Parti binası önünde toplananlara seslenen Babacan, büyük bir acının ortasında olduklarını ve acının ateşiyle yandıklarını söyledi. Kimlikleri belirlenen madencilerin isimlerini sayan Babacan, alanda toplananlarla dua etti. Parti teşkilatını ziyareti sonrası basın toplantısı düzenleyen Babacan, “Amasra’dan gelen haberler, hepimizin yüreğini dağladı. Biz uçaktan inince Erzurum’a varınca vefat edenlerin sayısını almaya başladık. Acı büyük, ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok acılı aileler var. Biz buradan tekrar hepsine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kalanlara Allah’tan sabır diliyoruz. Türkiye’de maalesef madencilik kazaları sık oluyor. Ölümlü kazalar çok oluyor. Bugün acıyı paylaşma günü. Bu kazanın sebebi şudur, bunları daha sonra konuşuruz. Bugün acıyı paylaşma günü. Bu akşam Ankara’ya, oradan da yarın kara yoluyla Amasra’ya ulaşmayı planlıyoruz. Bölgedeki il başkanlarımız konuyu yakından takip ediyorlar” diye konuştu.

‘SEÇİM BEYANNAMESİNİ ÇALIŞIYORUZ’

6’lı masa ve aday belirleme süreciyle ilgili soruları cevaplandıran Babacan, şöyle konuştu:

“Biz şu anda ne yapıyoruz, biliyor musunuz? ‘Ortak adayla ilgili konuyu konuşmayacağız’ diyoruz. Bu 6 genel başkanın ortak kararı, sadece benim değil. Bizim baştan beri tercihimiz öyleydi ama son toplantıda tekrar bunu teyit ettik. ‘Seçim takvimi biraz yaklaşsın sonra ortak aday meselesini konuşalım’ diyoruz. Şu anda biz 6 partinin ortak adayının seçim beyannamesini çalışıyoruz. Seçimlerden sonra ülke nasıl yönetilecek, geçiş sürecinin yol haritasını çalışıyoruz. Bir sonraki toplantının ev sahipliği bizde, bununla ilgili yoğun bir hazırlık var. Şu anda bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grubu, her konuda partilerin çalışmalarını bir araya getirip, derleyip, toplayıp, seçim beyannamesi haline getirmenin çabasındalar. Mesela biz, 13 alanda çalışmamızı 6’lı masaya koyduk. Yeni çıkacak eylem planlarını da 6’lı masaya koyacağız. Diğer partiler de çalışmalarını koyacak. Örneğin; şehircilikle ilgili tek bir beyanname, tarımla ilgili ortak beyanname ortaya çıkacak ki belirleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayı da çalışılmış, uzlaşılmış politikalar üzerinden hareket edebilsin; ortak politikaları dillendirsin. Bir kişinin kafasına estiği gibi ülkeyi yönetmesinin nasıl büyük zararlara yol açtığını hep beraber gördük, yaşıyoruz. Seçimden sonraki başlayacak dönemin kilit kelimesi ‘istişare’ olacak. Geniş istişareye dayanan yönetim modeli olacak. Hızlı ve etkin çalışan bir yönetim modeli olacak. İstişare demek asla kararsızlık demek değil. İstişare edip, istişareyle hızlı karar alıp, Türkiye için en doğrusunu yapmak, öyle bir model çalışıyoruz. Gazetecilikte ‘5N- 1K’ sorusu vardır ya. Bizde şimdi 2 tane N var. ‘Ne yapacağız’, ‘Nasıl yapacağız’. ‘Kim’ sorusunun cevabını sonradan getireceğiz.”

Babacan, açıklaması sonrası partililerle bir araya gelerek sohbet etti. (DHA)

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