Ana Sayfa Güncel Haberler Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti- Ek fotoğraf
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Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ'da 1'i engelli, 3 çocuk babası Mehmet Güleç (61), kendi tasarladığı aletlerle engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Zihinsel Yetersiz...
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