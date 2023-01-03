Baba- oğlun katili tutuklandı

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta Suriyeliler arasında çıkan borç-alacak kavgasında pompalı tüfekle Alaa Almohamed Alseed (48) ile oğlu Alaeddin El Muhammed Elsaid’i (25) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ö.S., tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Sakarya Caddesi’nde meydana gelen olayda Ö.S., iddiaya göre borç-alacak nedeniyle husumetli olduğu kişilere pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Ö.S.’nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Alaa Almohamed Alseed ile oğlu Alaeddin El Muhammed Elsaid hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Ö.S.’yi Duraklı Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Ö.S., sorgusunda suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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