Baba katili için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde babası Mehmet Şensoy’u 6 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Egemen Şensoy (26) için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

​Olay, geçen yıl 22 Ekim günü Güney Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Mehmet Şensoy ile oğlu Egemen Şensoy arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Egemen Şensoy babasına bıçakla saldırdı. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Mehmet Şensoy, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Egemen Şensoy tutuklandı. Egemen Şensoy hakkında, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan dava açıldı.

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Egemen Şensoy, avukat ve yakınları katıldı. Mahkemeye mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, olay günü sanığın babasını daha düzenli hayat kurması konusunda konuşması sırasında çıkan tartışmada bıçakladığını anlatarak haksız tahrik indirimi maddesinin uygulanmasına yer olmadığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

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