Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ankara’nın dev eğlence merkezinin adı Wonderland Eurasia olarak belirlenmiş.

Böyle ad mı olur Allah aşkına?

Melih Gökçek merkeze “Anka Park” demişti.

Keşke öyle kalsaydı.

“Efendim, yabancı turistlerin ilgisini çekmek için İngilizce adı uygun bulduk” savunması yapılabilir ama bunu haklı bulmak mümkün değil.

Louvre Müzesi ile Eiffel Kulesi’ne Türkçe adlar konulabilir mi?

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Eğlence merkezine gitmek isteyen bir çocuğun babasına, “Baba beni Wonderland Eurasia’ya götür” demesindeki tuhaflığı düşünebiliyor musunuz?

Buranın adını Ankaralılar yakında, “Bizim İsa” ya da “Lan İsa” diye söylemeye başlarlarsa kimse şaşırmasın!

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Eğlence merkezinin genel müdürünün adının Cem Uzan olması da ayrıca ilginç geldi bana.

Ak Partililer bu ad benzerliğinden de eminim pek memnun olmamışlardır.

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Gelelim, eğlence merkezinin giriş ücretlerine…

Merkeze bir kişi 25 liraya, 4 kişilik bir aile 80 liraya girebilecekmiş.

İçinde 2 bin 117 oyuncak ünitesi bulunan bir yere girmek için bu ücretler makul sayılabilir.

Ancak gene de halkın genelinin ekonomik durumunu düşündüğümde, “Çok pahalı” demekten alamıyorum kendimi.

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Neyse…

Milyarlar harcanan bir tesisin durduğu yerde çürümeye terk edilmemesini ve hizmete açılmasını her şeye karşın yararlı buluyorum.

Hayırlı, uğurlu olsun!

Dilerim, tüm güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınmıştır. Gidenler gönül rahatlığı içinde kazasız belasız eğlenme imkanı bulurlar.