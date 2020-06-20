“Baba adam” Derler bazılarına;bu sıfat öyle durup dururken verilmez onlara çünkü ismiyle müsemmadır onlar…

Düşeni kaldıran ,sözünün eri, dosdoğru ,güvenilir ,emin ,içten içe mahçup ,saygılı ve saygındırlar…

Rastlamışsınızdır mutlaka biyerlerde, ön planda olmazlar zira onlar öyle bir dertleri yoktur ,kendilerini esir alan koltuk ve makam sevdaları olmadığı gibi …

Onlar toplumun babasıdırlar ,evlat bildikleri ,sevenleri sayanları çoktur,vefalıdırlar çünkü yarede yarenede davayada ülkeyede …

Nerede olursa olsunlar kanatları altındadır garipler ..

Vermeyi erdem bilirler ,dağıtmayı paylaşmayı bir lokma ekmeği olsa dahi

Baba Adamdır onlar çünkü sözleri senettir, gözleri uzakları gözler hep, az konuşur ama çok iş yaparlar ,dışardan bakıldığında taş duvar zannedilsede yufkadır yürekleri ağlamaz gülmezler dıştan gözyaşları içeriye akar çünkü

Saçlarındaki aklar kadar çile yüklüdür hayatları ama yinede yılmaz yorulmaz ,yinede vazgeçmezler

“Baba adam” lar heran heryerde karşımıza çıkmaz özeldir nadide birer cevherdir onlar keşfettiyseniz bırakmamanız gereken

Özellikle günümüzde Hak hukuk bilmeyen gözü doymaz kalitesiz bulundukları makamları kendi çıkarlarına alet eden ,duruşsuz ,kalibresiz insanların çoğaldığı zamanımızda böyle Baba Adamlara çok ihtiyacımız var

Ülkesini Bayrağını Milletini Halkını Toprağını Sevdası bilip bu uğurda çabalayan bunu kendine dert edinen koca yürekli baba adamlara …

Babalar Günü kutlu olsun tüm Baba Adamların…