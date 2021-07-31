Azubuike Demir Grup Sivasspor’da

SİVAS, (DHA) – Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir forması giyen Azubuike Okechukwu’yu renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ön libero olarak görev yapan Azubuike Okechukwu’nun 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardı. Bugün Sivas’a gelen Azubuike Okechukwu, Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın da katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

19 Nisan 1994’te Nijerya’nın Katsina şehrinde dünyaya gelen Okechukwu Godson Azubuike, futbola ülkesinde Niger Tornadoes takımında başladı. Ardından Bayelsa United, Yeni Malatyaspor, Pyramids, Çaykur Rizespor ve İstanbul Başakşehir FK formasını terletti. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde çıktığı 153 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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