Pompalı tüfekle işlenen cinayetler hızla artıyor.

Son örneğini dün yaşadık. 15 yaşındaki bir lise öğrencisi aynı yaştaki arkadaşını bu silahla vurarak öldürdü.

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İnternette kısa bir araştırma yapılırsa pompalı tüfeğin çok sayıda sitede satıldığı görülebilir.

Bazı siteler 350 liraya satın alınacak tüfeği kargoyla eve gönderme taahhüdünde de bulunuyor.

Hatta taksit yapanlar bile var.

Birkaç ilanı inceledim.

Biri, “Şok kampanya” diye yazmış. Bir diğeri “mükemmel performans”tan söz ediyor, 2 yıl garanti veriyor.

Günde ortalama 5 cinayetin işlendiği bir ülkede böylesine bir ölüm ticaretine izin vermek akılla, mantıkla izah edilebilecek bir şey değil.

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Şu önlemlerin acilen alınması gerekiyor:

-Çıkarılacak bir kanunla pompalı tüfekler dahil ülkede ruhsatsız tüm ateşli silahlar toplanmalıdır.

-Teslim edilmeyen ruhsatsız silahlar herhangi bir aramada yakalandığında sahiplerine caydırıcı nitelikte hapis cezaları verilmelidir.

-Silah ruhsatı alınması ağır şartlara bağlanmalıdır.

-Mevcut ruhsatlı silah sahipleri ruh sağlığı taramasından geçirilmelidir.

-Emniyet mensuplarından sadece terörle mücadele edenler ateşli silahlar kullanabilmeli, diğerlerine plastik mermi atan tabanca ve tüfekler verilmesiyle yetinilmelidir.

-Televizyon kanallarındaki dizi ve filmlerde silahlı çatışmalara yer verilmesine, şiddetin sorunların çözüm aracı gibi sunulmasına tıpkı sigara içiminin gösterilmesinde olduğu gibi yasak getirilmelidir