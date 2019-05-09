Azra Kohen Eğitime İnovatif Bir Yaklaşım Gerekli

Fİ, Çİ, Pİ kitaplarıyla hayatımıza giren Azra Kohen antik bir eğitim sisteminin içerisinde olduğumuza dikkat çekti ve eğitime inovatif bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknoloiler Uygulama ve Araştırma Merkezi(ASTAM) tarafından düzenlenen ‘Azra Kohen ile Yaşamın İnovasyonu’ söyleşisiyle Kohen, Ankara Üniversitesi’nde sevenleriyle buluştu. Söyleşiye Genç Girişim Yönetişim Derneği(GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu’nun yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’te katılarak destekte bulundu.

Yaşamın her alanında inovasyon hakkında ki düşüncelerini aktaran Kohen, merak edilen soruları da cevapladı. Söyleşiden önce söz alan GGYD Başkanı Allıoğlu,”ASTAM yenilikçi çalışmalar yaparak ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu altyapıyı güçlendirmek, yenilikçi teknolojiler geliştirmek ve bu teknolojileri farklı alanlarda değerlendirmek yolunda ilerlemektedir” dedi.

‘GÜNÜMÜZÜN SİHİRLİ KELİMESİ YENİLİKÇİLİK’

Sözlerine devam eden Allıoğlu, ” Günümüzün sihirli kelimesi yenilikçilik, diğer bir adıyla inovasyon. Sevgili Azra Kohen bugün bizlere yaşamın inovasyonunu anlatacak. Ben ise sizlere kısaca ülke ekonomisini aydınlık yarınlar için girişimciliğin ve ekonomide inovasyonun önemini kısa bir şekilde ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan 2018 Küresel İnovasyon Endeksi’nde Türkiye maalesef 126 ülke arasında 43’üncü sıradan 50’inci sıraya geriledi. Bu sıralamada ilk başlarda İşviçre, Hollanda, İsveç, İngiltere, Singapur, ABD, Danimarka, İrlanda, Almanya gibi ülkeler geliyor. Türkiye’nin bir önceki yıla göre 7 sıra gerilemesi hepimiz için oldukça üzücüdür. Halbuki kurtuluşumuz girişimcilikte inovasyondadır” ifadelerinde bulundu.

Gençlere seslenen Allıoğlu, “Bugün karşınızda bir girişimci olarak ve aynı zamanda GGYD Başkanı olarak bulunuyorum. Şimdi sözlerim gençlere: ülke olarak, millet olarak biz artık en iyide yer alanların en sonlarında yer almak istemiyoruz. Biz artık ihraç ettiğimiz bir tır domatesin parasının gelmesini bırakın, geri gönderilerek prestijimizin ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Biz artık değeri yüksek ürünleri dünyanın her yerinde yükte hafif, pahada ağır ürünleri ihraç etmek, bunun içinde her alanda yenilikçi projeler yapmak istiyoruz. Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için en çok ihtiyaç duyduğumuz dinamiklerden birinin de inovasyon olduğunu biliyoruz ve buna göre de politikaların üretilmesini istiyoruz.İnovasyon ülkelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için kilit rol oynuyor. Bu açıdan bakıldığında mutlaka ve mutlaka milli mesele olarak değerlendirilmesini istiyoruz.

Günümüzde işletmelerin büyük bir kısmı inovasyonun öneminin farkında. Ancak maalesef farkında olmalarına rağmen buna yatırım yapmıyorlar. Burada en görev devlete ve üniversite sanayi iş birliğine düşüyor. Genç nüfusuyla gelecek vadeden Türkiye aslında sayılı ekonomilerden biri olabilir. Bunun için ise dinamiklerin bir an evvel harekete geçmesi gerekiyor. İnovasyon kapasitemizi yeterince geliştiremiyor, rekabetçi ülkelerin bu konuda ki çalışmalarını örnek alamıyorsak işimiz çok zor” şeklinde konuştu .

‘EN ÇOK YENİ BULUŞLARA İHTİYACIMIZ VAR’

En çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin yeni buluşlar olduğunu vurgulayan Allıoğlu, “Yeni buluşlar ve yeni fikirler bularak bunları bir an önce yatırıma dönüştürmeliyiz. Yeniliğin olmadığı toplumlarda yeni fırsatların ortaya çıkmadığını, rekabet avantajının sağlanmadığını, sonuç olarak o toplumların kaybetmeye mahkum olduklarını hepimiz biliyoruz. O nedenle özellikle gençler gelecekte hangi işi yaparsa yapsın yenilikçi olmalıdır. Ancak ve ancak atılacak tüm adımlarda inovatif bir yaklaşım tarzı belirlersek düzlüğe çıkabiliriz. Taklitçi olmayıp icat çıkarttığımızda, fikirlerimiz para ettiğinde orta gelir tuzağından kurtulabiliriz. Yenilikçi fikirlerin yeşerdiği bir Türkiye diliyorum” dedi.

EĞİTİME İNOVATİF BİR YAKLAŞIM GEREKLİ

Azra Kohen, ” İnovasyon sadece yenilikçilik demek değil. Süregelen bir probleme değişik bakış açısı üreterek o problemi çözebilme kabiliyetidir. Bu anlamda insan yaşantısında en çok inovasyona ihtiyaç olan alan eğitimdir. İnsanlık tarihi var olduğundan beri eğitim sistemi ustalık- çıraklık sisteminden evrilerek sanayi devrimiyle birlikte bir formata sokulduğundan beri asla ve asla yenilenmedi. Hayatımızda kullandığımız en antik şey eğitimimiz. İnsan organizması olarak antik bir eğitim kullanıyoruz. Bu antik eğitime inovatif bir yaklaşım gerekli.

Harekete geçme ve uygulama noktasında güçlü yanlarımız var. Toplum olarak tarihimize baktığımızda ve genetik mirasımıza baktığımızda bu anlamda kaynaklarımız güçlü. Fakat nedense biz birbirimizi dinlemiyoruz. Karşımızda ki insan konuşurken, aslında her birimizin o kadar çok ilgiye ihtiyacı var ki o ilgiyi üzerimize çekmekle ilgili bir açığımız var. Sorunu gerçekten çözmek için hareket etmek yerine o problemi çözermiş gibi yapıp ilgi toplamak üzerine motive oluyoruz. Birbirimizi biraz daha samimi bir biçimde sevsek, açlığımızı başka bir yerde gidersek bir takım sorunların çözülmesi noktasında ilerleyebiliriz” dedi.

İNOVASYON YAŞAMIMIZIN HER ALANINDA OLABİLİR

Kohen, “İnovasyon yaşamımızın her alanında olabilir ama eğer izin verirsek. Kendi motivasyonumuza işaret etmemiz gerekirse; insan zihninin iki şekilde çalışma prensibi var. Eğer siz zihnin sabit olduğunu düşünüyorsanız yani sizin için zihin belirli bir yaşa kadar gelişip ondan sonra sabit kalan bir mekanizmaysa siz gerçekten de sabit bir zihne sahip oluyorsunuz.

Siz zihnin her yeni bilgiyle kendini yenilediğini, geliştirdiğini ve gelişime açık olduğuna inanıyorsanız esnek bir zihin yapısına sahip oluyorsunuz. İki tip insan var bir tanesi sabit zihne sahip olan insanlar, bu insanlara örnek verecek olursak 7’sinde neysen 70’inde de osun diyenleri örnek gösterebiliriz. Diğeri ise esnek zihne sahip insanlar. Bir taksiye bindiğinde bile taksi şoföründen bir şeyler alabilen insanlar. Hayatın içindeki işaretleri takip ederek, hayat mekanizmasının aslında kendisiyle iletişimde olduğunu anlayabilen ve o yüzden sürekli gelişen zihin.

Hangisi olacağınıza sizin nerede, hangi ailede doğduğunuz, nasıl bir zeka seviyesine sahip olduğunuz, nasıl bir eğitim aldığınız yada maddi imkanlarınızın ne olduğu karar vermiyor. Nasıl düşündüğünüz karar veriyor. Eğer siz gelişime açık ve sürekli gelişen bir organizmayımı kabul ediyorsanız zihniniz bunu anında kabul ediyor ve gelişmeye başlıyor. Her şey bizim elimizde. Neye dönüşmek istiyorsak, ona dönüşebilecek kabiliyetteyiz ve bunun için dizayn edilmişiz” ifadelerinde bulundu.

GELECEK BİOKİMYADA

Bilgisayar teknolojilerine de değinen Kohen, “Teknolojilerin değiştirdiği hayat ile bizim psikolojimizde değişiyor. Sürekli kendimize yeni formatlar atıyoruz. Bugün dünyada biokimya üzerine çok gelişmiş bir sektör var. Elimizdeki telefonlarda, bilgisayarlarda ciddi anlamda birer işletim sistemi kullanıyoruz. O bilgisayarların hepsi bizim beynimiz gibi çalışıyor. Yani beynin çalışma prensibiyle, bilgisayarın çalışma prensibi birbirine çok yakın. Beynimize çok yakın bilgisayarlar üretmek istiyoruz buna da yapay zeka diyoruz. Bu kendi kendini onarabilen bir bilgisayar demek.

Bugün bakterilerden oluşmuş bir işletim sistemi kurgulanıyor. Böyle bir sisteme sahip olan bilgisayar aslında yaşamın olduğu bir bilgisayar demek. Hesaplamaları elektronik bir sistemin değil de, yaşayan organizmaların yaptığı bir sistem düşünün. Bence günümüzün en derin inovasyonu bu. Gelecekte böyle bir sektör var. Eskiden bilgisayar mühendisliği diye bir sektör yoktu ancak artık var. Biokimya da böyle uçsuz bucaksız bir sektör olacak” dedi.