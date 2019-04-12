Ana Sayfa Video Haber Aziz Yıldırım'dan Can Bartu'nun evine taziye ziyareti Aziz Yıldırım'dan Can Bartu'nun evine taziye ziyareti Video Haber Aziz Yıldırım’dan Can Bartu’nun evine taziye ziyareti Editör - 12 Nisan 2019 7 0 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_04/2019_04_12/2265432/spor_aziz_yildirim_dan_can_bartu_nun_evine_taziye_ziyareti.mp4 Aziz Yıldırım’dan Can Bartu’nun evine taziye ziyareti EtiketlerAziz Yıldırım Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikInstagram Hikayeler’inde büyük hataSonraki İçerik11 üniversiteye rektör atanacak Editörhttps://sonsoz.com.tr RELATED ARTICLES Video Haber Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırıları araştıracak Editör - 11 Nisan 2019 Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırıları araştıracak Devamını Oku Video Haber Sivas’ta, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü kutlandı Editör - 10 Nisan 2019 TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü Sivas'ta törenle kutlandı. Devamını Oku Video Haber Üniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattı Editör - 9 Nisan 2019 Gaziantep'te bir grup üniversite öğrencisi, Diyarbakır'da öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisilerine yardım etmek amacıyla bir hayırseverin bağışladığı terlikleri pazarda sattı. Devamını Oku SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Bu Haberler Kaçmaz! Sharp’tan ekranı dikey katlanan telefon Editör - 12 Nisan 2019 Samsung ve Huawei'nin ardından Sharp, ekranı dikey katlanabilen telefonunun ilk görüntülerini paylaştı. Otellerde ‘Turuncu Bayrak’ uygulaması 12 Nisan 2019 Biyoteknolojik ürün geliştirmede dev iş birliği 12 Nisan 2019 ‘Aşırı baskıcı ve koruyucu anne çocuk ilişkisi sağlıklı değil’ 12 Nisan 2019