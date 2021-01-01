Azgan ağaçları, kış ortasında çiçek açtı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE’nin en sıcak yerlerinden olan Antalya’nın Demre ilçesinde ‘azgan’ ağaçlarının kış ortasında çiçek açması, görenleri şaşırttı.

Gündüzleri hava sıcaklığının 20 derece ve üstünde seyrettiği Demre’de, halk arasında ‘azgan’ olarak adlandırılan yabani bademler çiçek açtı. Normalde denize yakın ve sahillerin güney yamaçlarında yetişen azganlar, şubat ayı sonunda mart ayı başında çiçek açıyor. Türkiye’nin örtü altı turfanda sebze merkezlerinden biri olan Demre’de, bu yıl sıcak giden havalara aldanan yabani bademler, aralık ayı sonunda çiçeklendi. Karabucak Mahallesi Sura mevkiindeki yamaçlarda çiçek açan azganlar görenleri şaşırtıyor. Çıkılması zor olan yamaçlarda yetişen azganların, çoğu çiçek açarken bazılarının meyve verdiği görüldü.

‘KELEBEKLER UÇUYOR ARILAR POLEN TOPLUYOR’

Aralık ayında çiçek açan ağaçların video ve fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen fotoğrafçı Recep Arıcı, “Azgan, Akdeniz Bölgesi’nde yetişen bir bitki. Normalde şubat ayının 15’inden sonra azganlar uyanırdı. Şimdi renk renk açan çiçeklerden arılar, polen topluyor ve kelebekler uçuşuyor. Sanırım küresel ısınmanın etkisi bunlar” diye konuştu.

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