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30 Nisan 2019
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Azez'de TSK konvoyuna saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
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Azez’de TSK konvoyuna saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

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Suriye’nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD’li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı.

Saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler, teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, öğle saatlerinde Maranez köyü yakınlarında PKK/PYD’li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. TSK birlikleri saldırıya anında karşılık verdi. Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, saldırının yapıldığı Minnag bölgesinde bulunan teröristler, topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı.

Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ile yaralanan askerler de bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yaralı askerler tedaviye alınırken, şehit askerin cenazesi de morga konuldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de hafif yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

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