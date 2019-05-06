20.6 C
Ankara
6 Mayıs 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi
ÖSO mensupları, havan topu ve ağır makineli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.
ÖSO mensupları, havan topu ve ağır makineli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.
Güncel HaberlerÖne Çıkan

Azez’de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

Editör Editör

-

10
0

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde, PKK/YPG’li teröristlerin taciz ateşi açtığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, ateşle karşılık verdi. ÖSO mensupları, havan topu ve ağır makineli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile teröristlerden arındırılan Azez bölgesinde, cumartesi günü, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtığı ateş sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in şehit olması, Binbaşı Sıtkı Doğruer’in ise yaralanmasından sonra önlemler artırıldı. Bölgede bulunan TSK birliklerinin yanı sıra ÖSO mensupları da elleri tetikte mevzilerinde beklemeye başladı.

TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERİLDİ

Azez yakınlarında bulunan ÖSO unsurlarına, bugün Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açılması üzerine karşılık verildi. İlk olarak teröristlerin bulunduğu düşünülen binaya havan topu atıldı. Binanın isabet aldığı görüldü. Ardından aynı bölgeye, zırhlı araç üzerinde ve kamyonet kasasında bulunan ağır makineli silahlarla ateş edildi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikGoogle’ın yeni telefonunun özellikleri belli oldu
Sonraki İçerikÖğrenmenin yaşı yok dedirttiler
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.

MegaCortex adlı yeni bir fidye yazılımı tehlike saçıyor

Editör -
Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.
Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

Telefonunuz güneş battığı anda kararacak

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Rusya’da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi.

İsrailli Bakan: Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Öne Çıkan

Başkan Yavaş Sincan’da Mahalle Ziyaretlerinde Bulundu

Editör -
Göreve başlar başlamaz ilçe ve mahalle ziyaretlerine ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hafta sonu da Sincan Çokören Ve Türkobası Mahallelerini ziyaret etti
Devamını Oku
Öne Çıkan

Lise öğrencisi, insansız tank yaptı

Editör -
Van'da Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Soner Kaya, insansız mini tank yaptı.
Devamını Oku
Öne Çıkan

400 yıllık su kemerine yazı yazıp, dibinde ateş yaktılar

Editör -
Esenler’de bulunan ve 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Avasköy Su Kemeri madde ve alkol bağımlılarının mekanı oldu.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Ekrem İmamoğlu “Son söz Türkiye’nin demokrasisi için çok önemli”

Editör -
"Türkiye'nin geleceğe aydınlık bir şekilde bakabildiği ve evet 'Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir, diye umuyorum ve bekliyorum" dedi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71