Azeri modele darp kamerada (ek fotoğraflar)

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Bakan Pakdemirli: “İzmir tarihinin en büyük dönüşümü şimdiden hayırlı olsun”
Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Deprem bizim gerçeğimiz. Gelin deprem dönüşümünü tamamlamış bir İzmir'e, geleceğine güvenle bakan bir Türkiye'ye ulaşalım. Çocuklarımız...
Kapkaç şüphelileri güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de sokakta yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 3 kişi şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Olay, merkez Toroslar ilçesi Kuvayi...
Bırakın adalet yerini bulsun,isterse kıyamet kopsun
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur." dedi.
Mustafa Topaloğlu’ndan iyi haber
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)- 'UZAYLI türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı. Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen...