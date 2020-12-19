Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çorum’da ‘Çırpınırdı Karadeniz’i okudu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- AZERBAYCAN Devlet Sanatçısı Azerin, geldiği Çorum’da ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsünü söyledi.

Çorum’a gelen Azerbaycanlı Devlet Sanatçısı Azerin, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Türkiye ile Azerbaycan’ı ‘bir ananın ikiz evladı’ gibi gördüğünü belirten Azerin, “Türkiye Cumhuriyeti, öncesinde Osmanlı devleti, Azerbaycan’ın yanında olmuş. Çanakkale Savaşı’nda omuz omuza savaşan gardaşlarız biz. Ben her zaman diyorum ki, biz iki bedende bir can değiliz, biz bir bedende bir canız. Bir ananın ikiz evladıdır Türkiye ile Azerbaycan. Öz Oğuz Türkleriyiz” dedi.

Karabağ’daki savaş sürecinde sağlanan destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür eden Azerin, “Bu coğrafyada bir daha göstermiş olduk ki çok büyük söz sahibiyiz. Bu coğrafyada biz olmadan hiçbir şey hallolamaz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Azerin kent meydanındaki Saat Kulesi’nde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü sanatçı Azerin burada ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısı seslendirdi.

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