Azerbaycanlı öğretmen, Erdoğan ve Aliyev’in yağlı boya resmini yaptı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’da yaşayan Azerbaycanlı öğretmen Pervane İsayeva, pandemi nedeniyle resim atölyesini kapatınca atölyeye dönüştürdüğü evinde; Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını almak için cephede Ermenistan’a karşı gösterdiği zaferi, yumruğunu kaldırarak duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yağlı boya ile resmetti. İsayeva, resimlerini hayranı olduğu cumhurbaşkanlarına göndereceğini söyledi.

Azerbaycanlı Pervane İsayeva, 1993’te Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Daşkesen kentinde 9 yıl boyunca tarih öğretmenliği yapan İsayeva, 2001 yılında ise Rusya’ya gitti. Eşinden boşanan ve 2 çocuğu İstanbul’da üniversite okuyan İsayeva, 2004’te Türkiye’ye gelip, Van’a yerleşti. Çocukluğundan beri resme meraklı olan İsayeva, kentte resim atölyesi açtı. Yaptığı tablolarını satarak, geçimini sağlayan ancak pandemi nedeniyle atölyesini kapatmak zorunda kalan İsayeva, bu kez evini atölyeye dönüştürdü. Yağlı boyayla birbirinden güzel doğa, insan ve hayvan figürleri yapan İsayeva, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için Ermenistan’a karşı gösterdiği zaferi de sanata dönüştürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SEVGİSİNİ RESMETTİ

Pervane İsayeva, Ermenistan’a karşı zaferi, yumruğunu kaldırarak duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini yağlı boya ile yaptı. İsayeva, büyük emek verdiği resimleri her iki cumhurbaşkanına göndereceğini söyledi.

Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olduğunu anlatan İsayeva, “Aslında resim bölümünü bitirmedim. Ama çocukluğumdan beri resim çiziyorum. Resim çizmek benim hobimdi. Şimdiye kadar çizdiğim resimlerin içinde zevkle çizdiğim iki liderin resimleridir. Bize hiç yaşamadığımız sevinci, gururu yaşatan iki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev. Her ikisini çok seviyorum. Bu resimleri severek çizdim. Aliyev yumruğunu tuttu ve dedi ki ‘İti kovar gibi kovuyoruz onları’. Ondan ilham alarak bu resmi çizdim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hep bizim yanımızda oldu. Onu çok seviyoruz. Onun desteğiyle biz Dağlık Karabağ zaferini kazandık” dedi.

‘ZAFERLE SONUÇLANDI’

30 yıllık özlemin zaferle sonuçlandığını dile getiren İsayeva, “Bunun sona ermesi bütün Azerbaycan halkını mutlu etti. Gururla izledik, gururla baktık. Ben de bu resimleri gururla çizdim. Erdoğan’ı çok seviyorum. Bu resmi de ona kendisine göndereceğim. Sayın Erdoğan’ı yakından görmeyi çok istiyorum. Dağlık Karabağ zaferinin kazanılmasında bu iki liderin payı büyüktür. Onlar olmasaydı biz 30 yıllık zaferi kazanmayacaktık. O alın lekesiyle yaşayacaktık. Bu lekeyi temizlediler. Bizi gururlandırdılar, onurlandırdılar. Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdiler. Dünyada bu iki lider gibi gerçek kardeş olan, gerçek dost olan iki devlet yoktur. Azerbaycan-Türk dostluğu bakidir, ebedidir. Pandemi sürece biterse sergi açmayı düşünüyorum. 8 yıldır Van’dayım. Her iki ülkü vatandaşı olduğum için çok gururluyum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI