Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su göllerinden olan Beyşehir Gölü’nün kıyılarının donması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan martılar için yem bırakıldı. Beyşehir Belediyesi'nin...