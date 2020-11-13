Azerbaycan’ın Karabağ zaferine, yamaç paraşütlü kutlama

Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferine destek için havalanan yamaç paraşütçüleri, gökyüzünde Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki Karabağ’da elde ettiği zafer, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) önderliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlik kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, her iki ülkenin bayrağını açarak konvoy oluşturdu. Alanyaspor bisiklet takımı sporcularının da katıldığı konvoyun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağını teslim alan yamaç paraşütçüleri, 800 metre yükseklikten Yassıtepe’den paraşütleriyle havalanarak bayrak açtı.

Paraşüt pilotlarının Kleopatra Plajı’na iniş yapmasının ardından Alanya Belediye ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel gazetecilere açıklama yaptı. Yücel, “Son zamanlarda Azerbaycan’da yaşanan olaylardan dolayı dünyaya bir mesaj olarak, Azeri ve Türk dostluğunun ilelebet kalması ve dostluğumuzun birlikte olmasından dolayı bugün ALTAV’ın organize ettiği, emniyetimizin getirdiği Azerbaycan ve Türk bayraklarımızı bizler teslim aldık. Dünyaya bir mesaj göndermek adına, burada 2 devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü eğitmeni Ergün Ulu, gökyüzünden Azerbaycan’a destek olduklarını söylerken, “Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bize bu güzel zaferi yaşatan Azeri kardeşlerimize buradan selam olsun. Gökyüzünden herkese selamlar ilettik. 2 devlet tek millet olarak hayatımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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