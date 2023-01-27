Azerbaycan’ın İran’daki Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 ölü, iki yaralı

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AZERBAYCAN, (DHA) – Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bugün Azerbaycan’ın İran’daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini iki kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında saldırganın, saldırıyı Kalaşnikof otomatik silahla düzenlediği ve güvenlik noktasına ateş açtığı belirtildi. Saldırıda güvenlik şefinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin ise saldırıyı engellemeye çalışırken yaralandığı açıklandı. Olayın soruşturulduğu ifade edildi.

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